Nesta quarta-feira (31) durante a 5ª Reunião Extraordinária Pública de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a autorização emergencial de uso da vacina da Janssen, que tem eficácia global de 85,4%. A reunião foi realizada por videoconferência e transmitida ao vivo pelo YouTube da agência.

Segundo a relatora do processo, Meiruze Freitas, os benefícios da vacina superam os riscos. “A vacina atende as expectativas quanto aos requisitos da agência no contexto do uso emergencial. Estaremos adicionando mais vacinas ao portfólio de ferramentas médicas para combater a pandemia, mantendo o nosso inabalável compromisso com a saúde pública.”

O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos do órgão, Gustavo Mendes, explica que o imunizante só pode ser usa por maiores de 18 anos. A vacinação é realizada em dose única e não deve ser administrada em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Mesmo aprovada, a Janssen ainda deve apresentar documentos de estabilidade e relatórios de avaliação benefício-risco a cada três meses.

Reações

Ainda de acordo com a Anvisa, nenhum tipo de reação fora das esperadas, como febre, dor de cabeça e dor no corpo, foram observadas.

Compra

Antes mesmo da autorização para uso emergencial, o governo federal já havia comprado cerca de 38 milhões de doses do imunizante no último dia 19, que devem ser entregues no fim do ano.

Processo

A vacina foi analisada por meio de “submissão contínua”, ou seja, quando a Agência revisa os documentos enviados conforme são entregues, possibilitando maior rapidez na decisão.

Freitas lembra que o documento, que continha 29 mil páginas, foi analisado em cinco dias úteis. “A Anvisa segue cumprindo sua missão de proteger e promover a saúde da população de forma ágil, transparente e comprometida com o enfrentamento da pandemia.”