Covid-19: Fiocruz registra aumento de casos em quatro Estados

Quatro Estados do País apresentaram alta de casos de covid-19 na semana passada, de acordo com o novo boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo o levantamento, Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo sinalizaram aumentos de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com confirmação para covid-19. A previsão é que esse crescimento seja ainda maior nos próximos dias, inclusive em outros Estados

“Como os dados laboratoriais demoram mais a entrar no sistema, é esperado que os números de casos das semanas recentes sejam maiores do que o observado nesta atualização (do boletim), podendo inclusive aumentar o número de Estados em tal situação”, explica o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Segundo Gomes, a hipótese de uma sazonalidade da covid-19 com dois picos anuais se torna mais provável se o cenário de alguns Estados se traduzir em outro ciclo de aumento expressivo. “Diferente do Influenza e outros vírus respiratórios com tipicamente um pico por ano, a covid-19 pode estar se encaminhando para uma realidade na qual a gente tenha que conviver com dois momentos do aumento da sua circulação”, avalia

Rio

No Rio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para “um aumento importante de casos de síndrome gripal” e de resultados positivos nos testes de covid-19. Um caso da subvariante Ômicron BQ.1 já foi identificado na cidade. Devido ao aumento do número de casos, a SMS reforçou a recomendação para que se complete o esquema vacinal. Na cidade, apenas 59% da população fez a dose de reforço.

De acordo com a Fiocruz, ainda não é possível afirmar que o crescimento do número de casos de SRAG esteja relacionado às novas sublinhagens de vírus da identificadas no País. No começo da semana, São Paulo registrou a primeira morte ligada à subvariante BQ.1.

Estadão conteúdo