Covid: Brasil recebe 942 mil vacinas da Janssen

O Brasil recebeu, na manhã deste sábado (26),o segundo lote de vacinas da Janssen contra Covid-19, com 942 mil doses. Esse novo lote completa a doação feita pelos Estados Unidos de 3 milhões de doses do imunizante.

Na sexta-feira (25), a chegada do primeiro lote teve a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Além dessa doação, o Brasil já havia recebido 300 mil imunizantes da Janssen na quinta-feira (24) e 1,5 milhão na terça (22). Essas doses fazem parte da compra do governo federal, que prevê a entrega de 38 milhões de vacinas.

A doação é a maior feita pelo país norte americano a qualquer país. Segundo o assessor do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a doação reflete “o foco dos EUA para combater a covid numa das regiões mais afetadas pela pandemia.”