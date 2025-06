Corpos são liberados, e vítimas de acidente com balão em SC começam a ser veladas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os corpos das vítimas do acidente com um balão no sábado (21), em Praia Grande (SC), começam a ser velados neste domingo (22).

Das oito pessoas que morreram no trágico acidente, uma ainda não havia sido identificada até às 23h deste sábado, conforme o governo catarinense.

Entre os mortos, estão um médico, uma veterinária e um patinador.

O velório do casal casal Janaina Moreira Soares da Rocha, 46, e Everaldo da Rocha, 53, começou às 9h30 em Joinville.

O corpo do médico oftalmologista Andrei Gabriel de Melo será velado a partir das 14h na Câmara Municipal de Fraiburgo (SC), e o enterro está programado para às 9h desta segunda-feira (23).

O velório de Leane Elizabeth Herrmannm 70, e Leise Herrmann Parizotto, 37, mãe e filha, começa às 17h deste domingo em Concórdia (SC).

O corpo do patinador Leandro Luzzi deverá ser enterrado às 17h em Brusque (SC).

Outras 13 pessoas ficaram feridas com queda do balão de turismo na manhã de sábado.

De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto, que sobreviveu. O balão caiu em uma área de vegetação, distante cerca de 9 quilômetros do centro da cidade.

Este é o segundo acidente de balão no Brasil em uma semana. No último domingo (15), uma passageira morreu no interior de São Paulo.

Imagens mostraram o balão pegando fogo e despencando no chão. Em depoimento, o piloto, Elvis de Bem Crescêncio, afirmou que o fogo começou no cesto por causa do maçarico, segundo Tiago Luiz Lemos, delegado de Praia Grande.

Das oito vítimas fatais, quatro foram encontradas pelos bombeiros dentro do cesto do balão e outras quatro estavam próximos do balão, de acordo com o tenente-coronel Zevir Cipriano Junior, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

O delegado-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou em entrevista à rádio CBN, que três pessoas não pularam e acabaram morrendo abraçadas.

Na cidade de Praia Grande, os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas. O município fica próximo a uma região de cânions na divisa com o Rio Grande do Sul.

Veja quem são os passageiros vítimas do acidente

Fabio Luiz Izycki

Era funcionário de uma agência do Banco do Brasil e primo do prefeito de Barão de Cotegipe (RS). Tinha um relacionamento com Juliane Jacinta Sawicki.

Juliane Jacinta Sawicki

Natural de Carlos Gomes (RS), vivia em Erechim (RS), a cerca de 550 km de onde ocorreu o acidente e era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Tinha um relacionamento com Fabio

Luiz Izycki, também vítima do acidente.

Everaldo da Rocha

Morador de Joinville (SC), a 430 km do local do acidente, Everaldo estava no balão com a esposa, Janaina, que também morreu.

Janaina Moreira Soares da Rocha

Moradora de Joinville, estava a bordo do balão junto ao marido, Everaldo. Nas redes sociais, a comunidade católica que o casal frequentava na cidade manifestou pesar e solidariedade.

Leandro Luzzi

De Blumenau (SC), era patinador artístico e já foi campeão catarinense de patinação. Em 2011, representou o Brasil no Campeonato Mundial de Patinação Artística em Portugal.

Leane Elizabeth Herrmann

Nas redes, compartilhava postagens com ensinamentos da doutrina logosófica. Era mãe de Leise, que morreu no acidente, e de Leciane Herrmann, passageira que sobreviveu à queda.

Leise Herrmann Parizotto

Filha de Leane e irmã da passageira Leciane (que sobreviveu), era médica em Blumenau, a cerca de 400 km de onde ocorreu o acidente.

Veja lista completa de passageiros divulgada pela polícia

MORTOS

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

SOBREVIVENTES

Claudia Abreu

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Fernando da Silva Veronezi

Laís Campos Paes

Leciane Herrmann Parizotto

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

Marcel Cunha Batista

Rodrigo de Abreu

Sabrina Patrício de Souza

Tassiane Francine Alvarenga

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Victor Hugo Mondini Correa