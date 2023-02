Cordão do Bola Preta abre sábado de Carnaval no Rio

O megabloco que arrasta multidões com tradicionais marchinhas e sambas-enredos históricos se concentra às 8h, no centro

Aléxia Sousa

Rio de Janeiro, RJ

O centenário Cordão do Bola Preta é o responsável pela abertura do Carnaval oficial do Rio de Janeiro neste sábado (18).

Patrimônio cultural carioca desde 2007, o megabloco que arrasta multidões com tradicionais marchinhas e sambas-enredos históricos se concentra às 8h, no centro.

O desfile tradicionalmente em preto e branco dá largada na rua 1º de Março seguindo para a avenida Presidente Antônio Carlos. O encerramento está previsto para às 13h, sem que antes a famosa música “Cidade Maravilhosa” seja entoada pelos foliões.

Ainda na região central da cidade, que concentra o maior número de desfiles esse ano, com 53, volta a receber os foliões do bloco Céu na Terra.

Essa é a segunda apresentação neste ano do tradicional cortejo, que percorre há mais de 20 anos as ladeiras de Santa Teresa. A concentração é às 6h30 no largo dos Guimarães.

Próximo dali, o Multibloco, conhecido como o mais eclético da Lapa, agita o largo do Sapê, às 8h. O trajeto começa na avenida Henrique Valadares até a avenida Gomes Freire.

A programação segue intensa até a noite, com pelo menos 46 cortejos oficiais, incluindo opção até para os cachorros caírem na folia. O Blocão da Barra reúne centenas de pessoas com seus doguinhos na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, na zona oeste, às 10h.

O bloco das Carmelitas já estava nas ruas nesta sexta-feira. Foto: AFP

Na zona sul da cidade, o batuque eclético do Empolga às 9h arrasta foliões pela orla de Ipanema com concentração no Posto 9, às 8h.

Já o Escangalha coloca o bloco nas ruas do Jardim Botânico e Gávea, a partir das 10h. Embalado por seus sambas antigos, o público fantasiado é um dos mais criativos da cidade.

A Banda de Ipanema leva seu Carnaval irreverente para o bairro de mesmo nome, às 17h. O cortejo tem a qualidade musical como um dos destaques, com marcha, samba, bossa nova, choro, frevo, maxixe e valsa.

Ao todo, do pré até a semana seguinte ao Carnaval, a cidade do Rio terá mais de 450 desfiles para todos os gostos e tipos: parados, temáticos e tradicionais.

A recomendação da prefeitura é para o folião usar o transporte público, e que os motoristas respeitem locais e horários de proibição de estacionamento para evitar o reboque de veículos.

As interdições de trânsito para a passagem dos cortejos serão feitas inicialmente na área de concentração dos blocos sendo ampliadas de acordo com o deslocamento dos foliões.

Os cariocas e turistas podem localizar todos os blocos autorizados no aplicativo gratuito “Partiu Bloquimmm”, da prefeitura, além do site oficial do Carnaval.

BLOCOS DO RIO DE JANEIRO

SÁBADO

Céu na Terra

7h30 às 12h

Largo dos Guimarães – Santa Teresa, região central

Amigos da Onça

8h às 13h

Posto 3 da Praia do Flamengo – Flamengo, zona sul

Multibloco

8h às 12h

Avenida Henrique Valadares, 41 – centro

Cordão do Bola Preta

8h às 13h

Rua Primeiro de Março, 66 – centro

Empolga às 9h

9h às 15h

Avenida Atlântica, 4122 – Copacabana, zona sul

Blocão da Barra

10h às 13h

Praça do Ó – Barra da Tijuca, zona oeste

Escangalha

10h às 14h

Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico, zona sul

Banda de Ipanema

17h às 21h

Rua Gomes Carneiro, 55 – Ipanema, zona sul

DOMINGO

Bangalafumenga

10h às 15h

Avenida Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas – Glória, zona sul

Cordão do Boitatá

11h às 17h

Largo do Paço (Praça XV) – centro

Bloco Toca Rauuul

15h às 18h

Praça Tiradentes – centro

Simpatia É Quase Amor

16h às 19h

Praça General Osório – Ipanema, zona sul