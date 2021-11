Contran retoma prazos de vencimento da CNH

Ficam prorrogadas para 31 de dezembro de 2021 as apresentações de defesa prévia e recursos das notificações de autuação

Com o avanço na retomada dos serviços e atividades na capital, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu retomar e publicar novos prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com vencimentos em 2020 e 2021 e para outros serviços.

Veja novas datas:

Data de vencimento Período de renovação Março, abril e maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021 Junho, julho e agosto de 2020 até 31 de janeiro de 2022 Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 até 28 de fevereiro de 2022 Janeiro e fevereiro e março de 2021 até 31 de março 2022 Abril de 2021 até 30 de abril 2022 Maio de 2021 até 31 de maio 2022 Junho de 2021 até 30 de junho 2022 Julho de 2021 até 31 de julho 2022 Agosto de 2021 até 31 de agosto 2022 Setembro de 2021 até 30 de setembro 2022 Outubro de 2021 até 31 de outubro 2022 Novembro de 2021 até 30 de novembro 2022 Dezembro de 2021 até 31 de dezembro 2022

Para evitar ser alvo de inspeção, donos de veículos devem estar em dia com a transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 17 de novembro de 2021, bem como o registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a partir da mesma data. Já a fiscalização para renovação da CNH será a partir de 1º de janeiro de 2022.

Ficam prorrogadas para 31 de dezembro de 2021 as apresentações de defesa prévia e recursos das notificações de autuação, de penalidade e dos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas para o período de 1º de março de 2021 até 16 de novembro de 2021.

O licenciamento do veículo novo adquirido entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021, assim como a transferência de propriedade de veículo adquirido no mesmo período deverão estar em dia até 31 de dezembro de 2021.