Consórcio Nordeste sugere cancelamento do carnaval

Com o avanço da nova variante ômicron do coronavírus no país, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste sugeriu o cancelamento das festas de ano novo e carnaval. Segundo o boletim, as aglomerações “resultariam em nova onda da pandemia”.

Criada pelos governos estaduais da região para analisar o avanço da pandemia de covid-19, o comitê também recomendou o reforço das vacinas contra o vírus e o retorno das medidas de contenção, como o uso obrigatório de máscaras de proteção e a exigência do passaporte da vacina.

Alguns governos e prefeituras já começaram a se pronunciar sobre os eventos. A prefeitura de Salvador (BA), por exemplo, já informou o cancelamento do ano novo, mas ainda não comentou sobre o carnaval.

Ômicron

Ainda passando pelos primeiros testes, a cepa sul-africana tem deixa os países em alerta com a possibilidade de ser mais transmissível.

Ainda assim, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, tranquilizou alguns, pedindo para que a população não entre em pânico. “Até que ponto devemos ficar preocupados? Precisamos estar preparados e cautelosos, não entrar em pânico, porque estamos em uma situação diferente de um ano atrás”, afirmou a especialista.

Mesmo com a potencial transmissibilidade, a OMS informou que, até o momento, não existem óbitos registrados relacionados à variante. “Não vi nenhuma informação sobre mortes vinculadas com ômicron”, afirmou Christian Lindmeie, porta-voz da organização.

Lindmeie, ainda assim, reconheceu ser muito cedo para tirar conclusões sobre os dados e que muitos países tiveram um aumento de casos. “Com certeza teremos mais casos, mais informações, e, tomara que não, possivelmente falecidos”, finalizou.