Conselho consultivo do Esfera Brasil se reúne pela primeira vez

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O conselho consultivo do grupo Esfera Brasil, lançado pelo empresário João Camargo para aproximar representantes dos setores público e privado, se reuniu pela primeira vez na tarde de quinta-feira (14), em São Paulo.

No encontro, que durou três horas, o grupo discutiu quatro eixos para um projeto de nação e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), como segurança do capital estrangeiro, ciência e tecnologia, reforma tributária e equidade de gênero em cargos do setor público e privado.

O conselho é composto pelos empresários Lucília Diniz, João Cox e Andrea Pereira, além dos advogados Pierpaolo Bottini, Gabriela Araújo e Arnoldo Wald Filho. O fundador do grupo, João Camargo, também participou da reunião.