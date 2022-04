Confronto em cadeia pública deixa sete feridos no RS

Mauro Hauschild, secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, esteve no local para acompanhar a situação

Um confronto entre detidos na Cadeia Pública de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terminou com sete feridos, segundo informou a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. O governo informou que acionou a Brigada Militar para deter a confusão, nesta terça-feira (19), e que a ordem já foi reestabelecida.

Os agentes utilizaram armas menos letais e os atingidos foram encaminhados à enfermaria da cadeia e transportados a unidades hospitalares.

Mauro Hauschild, secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, esteve no local para acompanhar a situação.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o confronto.