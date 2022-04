EUA e aliados prometem mais artilharia para Kiev​

A falta de peças de artilharia como obuseiros e morteiros pesados pode fazer a diferença contra Kiev

Igor Gielow

Em videoconferência, o presidente americano Joe Biden e os premiês Boris Johnson (Reino Unido) e Justin Trudeau (Canadá), além de outros líderes ocidentais, se comprometeram a fornecer mais artilharia para a Ucrânia.

Ante a nova etapa da guerra provocada pela Rússia, com ação mais convencional no leste do país, a falta de peças de artilharia como obuseiros e morteiros pesados pode fazer a diferença contra Kiev.

Boris também disse que está estudando como montar mísseis antinavio Brimstone sobre veículos utilitários, para que a Ucrânia os empregue contra navios russos no mar Negro.