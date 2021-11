Confira o edital para concurso do Ibama

No ato da inscrição, candidato deverá informar seu CPF e enviar uma foto de seu rosto, tirada nos últimos seis meses

O edital do concurso do Ibama foi lançado nessa segunda-feira (29). As inscrições serão admitidas pelo Cebraspe, de 1º a 20 de dezembro, e sua confirmação se dará somente após o pagamento do Guia de Recolhimento da União (GRU).

No ato da inscrição, candidato deverá informar seu CPF e enviar uma foto de seu rosto, tirada nos últimos seis meses. Será admitida apenas uma inscrição por cargo, tema e unidade federativa da vaga.

A isenção total do valor da taxa de inscrição ocorrerá somente para os candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 e Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, além da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018. As provas serão realizadas nas capitais dos 26 estados e DF, além de ter duração de 4 horas e 30 minutos.

O candidato que necessitar de atendimento especial ou adaptação das provas objetivas e discursiva deverá solicitá-lo no ato da inscrição no formulário eletrônico. A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos está prevista para 22/02/2022.

Clique aqui para acessar o edital de Concurso Público.



Serviço

Período de inscrição: 1 a 20 de dezembro.

Forma de Inscrição: página do Concurso no site da Cebraspe

Valor da inscrição:

a) nível superior: R$ 102,00.

b) nível médio: R$ 70,00.

Data provável das provas objetivas (conhecimentos básicos, específicos) e discursiva (redação): 30/01/2022.

Analistas (ambientais e administrativos)

Requisitos para analistas (ambientais e administrativos): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Remuneração: R$ 8.547,64 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação).

Lotação: DF.



Técnico ambiental

Requisitos para técnicos ambientais: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Remuneração: R$ 4.063,34 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação).

Lotação: unidades do Ibama conforme edital.

Carga horária para todos: 40h semanais.