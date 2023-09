Com onda de calor, maioria das capitais deve registrar mais de 30°C nesta sexta; veja previsão

O inverno termina oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), quando começa a primavera, que vai até 22 de dezembro

(FOLHAPRESS)

O último dia cheio do inverno deverá ter apenas três capitais brasileiras com temperaturas abaixo de 30°C nesta sexta-feira (22), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O inverno termina oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), quando começa a primavera, que vai até 22 de dezembro.

De acordo com o instituto, entre as capitais brasileiras, somente Porto Alegre (RS), no Sul do país, e Maceió (AL) e Recife (PE), deverão ter temperaturas máximas menores que 30°C –no caso das duas cidades do Nordeste, apenas pouco abaixo dessa marca, com previsão de 28°C e 29°C, respectivamente.

Segundo a Climatempo, a atuação de um bloqueio atmosférico impede o avanço de frentes frias desde o início da semana em boa parte do país, exceto no Rio Grande do Sul, que mais uma vez tem semana chuvosa –o estado ainda se recupera dos últimos temporais.

Em Porto Alegre, a previsão para esta sexta é que os termômetros oscilem entre 19ºC e 24°C (será a menor máxima entre as capitais). Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Cuiabá (MT) deverá ser a mais quente. Conforme o instituto, a temperatura na capital do Mato Grosso poderá atingir 41°C nesta sexta. Em Boa Vista (RR) e Palmas (T0), a máxima tende a ficar em 39°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (21), Águas Claras (MS) registrou a maior temperatura no país, diz o Inmet, com 40,7°C, seguido por Goiás (GO), com 40,5°C, e Porto Mourinho (MS), com 40,2°C.

A previsão para a cidade de São Paulo nesta sexta é de 34ºC. Se a marca for atingida, esse será o dia mais quente do ano no município. O recorde atual, de 33,9°C, foi registrada no último domingo (17).

A cidade de São Paulo, assim como outras regiões paulistas, está sob alerta de grande perigo para altas temperaturas até domingo, de acordo com o instituto.

O alívio -se é possível chamar assim– é que pela primeira vez em mais de uma semana, São Paulo poderá ficar abaixo dos 30°C na segunda-feira (25), quando o termômetro deve atingir a máxima de 28°C, com possibilidade de chuva isolada para espantar o tempo seco e a baixa umidade do ar, que ficou em 40%, na média do município –a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice inferior a 60% é prejudicial à saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTA SEXTA (22) NAS CAPITAIS

Onde Mínima Máxima

Sul

Curitiba (PR) 18°C 32°C

Florianópolis (SC) 19°C 32°C

Porto Alegre (RS) 19°C 24°C

Sudeste

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Belo Horizonte (MG) 16°C 32°C

Rio de Janeiro (RJ) 18°C 36°C

São Paulo (SP) 18°C 34°C

Vitória (ES) 20°C 31°C

Centro-Oeste

Brasília (DF) 17°C 32°C

Campo Grande (MS) 23°C 37°C

Cuiabá (MT) 26°C 41°C

Goiânia (GO) 20°C 38°C

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nordeste

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aracaju (SE) 23°C 30°C

Fortaleza (CE) 25°C 33°C

João Pessoa (PB) 23°C 30°C

Maceió (AL) 22°C 28°C

Natal (RN) 24°C 30°C

Recife (PE) 24°C 29°C

Salvador (BA) 22°C 30°C

São Luís 25°C 33°C

Teresina (PI) 22°C 38°C

Norte

Belém (PA) 24°C 35°C

Boa Vista (RR) 26°C 39°C

Macapá (AP) 26°C 34°C

Manaus (AM) 26°C 36°C

Palmas (TO) 26°C 39°C

Porto Velho (RO) 23°C 35°C

Rio Branco (AC) 23°C 35°C

Fonte: Inmet