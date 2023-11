Colisão de trens deixa feridos no Rio de Janeiro

A concessionária SuperVia informou que os clientes reclamavam de dores no corpo, e receberam apoio imediato do Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre dois trens na estação de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos seis pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13).

A SuperVia, concessionária que opera o serviço de trens urbanos no estado, informou que os clientes reclamavam de dores no corpo, e receberam apoio imediato do Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas foram liberadas ainda no local, e outras duas levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho.

A colisão foi no ramal Santa Cruz, que liga o Centro do Rio à zona oeste, passando pela zona norte. A estação Madureira atende também o ramal Japeri/Paracambi, que vai até a Baixada Fluminense, na região metropolitana.