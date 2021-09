Clover: a vacina com 100% de eficácia contra casos graves da covid-19

De acordo com a coordenadora dos testes no Brasil, além da alta eficácia, a atuação contra as variantes é um ponto extremamente importante

A nova vacina Clover, da fabricante chinesa Sichuan Clover Biopharmaceutical, apresentou, nos estudos da fase 3, uma eficácia de 100% contra casos graves e hospitalizações para qualquer cepa circulante do novo coronavírus. Em casos leves e moderados, o imunizante teve resultado de 84%, sendo de 79% para a Delta e 92% para a Gama. Tendo o Brasil como um dos cinco países onde os testes, que começaram em março do ano passado, foram realizados, a fabricante do imunizante já busca a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tendo enviado os resultados para análise. Uma reunião sobre deve ocorrer nos próximos dias. Leia também Produção de remédio contra câncer para em 2 semanas se governo não liberar mais verba, diz ministro

De acordo com a coordenadora dos testes no Brasil, Sue Ann Costa Clemens, além da alta eficácia, a atuação contra as variantes é um ponto extremamente importante. "Isso é importante porque, no geral, as vacinas foram desenvolvidas para mostrar eficácia contra a cepa original. Todos os casos positivos que surgiram ao longo do estudo foram sequenciados e não foi detectado nenhum da cepa original, em nenhum país. Isso mostra que essa ela foi substituída a nível mundial em apenas um ano." A Clover é uma recombinação da proteína S do Sars-Cov-2, sendo aplicada em duas doses com intervalo de 22 dias. Atualmente, ela já está sendo avaliada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, se aprovada, será a primeira usando essa tecnologia na Europa. As informações são do O Globo