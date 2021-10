Cientista que liderou pesquisas sobre covid morre vítima do vírus

O professor Luiz Ricardo, que tinha 59 anos, foi responsável pela pesquisa do teste para detectar o vírus pela saliva

O cientista e professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Luiz Ricardo Goulart Filho, que coordenou as principais pesquisas relacionadas a covid-19, faleceu no último domingo (24) em decorrência das complicações do próprio vírus.

O professor, que tinha 59 anos, foi responsável pela pesquisa do teste para detectar o vírus pela saliva. O cientista era graduado em ciências biológicas pela Faculdade Educacional de Machado, e em agronomia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Era mestre em genética, doutor em genética molecular, com pós-doutorados em patologia molecular médica e microbiologia médica e imunologia.

Ao lamentar sobre a morte do cientista nas redes sociais, o Ministério da Ciência e Tecnologia não mencionou a causa da morte. “O MCTI se solidariza com todos os familiares, amigos e colegas”, afirmou a pasta.

O ministro Marcos Pontes também lamentou a morte de Luiz Ricardo. “Uma enorme perda para a ciência brasileira. Meus sentimentos aos colegas e familiares do Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho. Descanse em paz”, escreveu.

Uma enorme perda para a ciência brasileira. Meus sentimentos aos colegas e familiares do Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho. Descanse em paz 🙏 https://t.co/eixezUbiL7 — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) October 25, 2021