Cidades já começam aplicação de vacina da Janssen contra Covid no país

Na capital do Espírito Santo, a analista Ana Paula Ferreira de Carvalho, 43, foi uma das primeiras a receber a Janssen

Wesleu Faraó Klimpel

São Paulo, SP

A vacina contra a Covid da Janssen, de dose única, já começou a ser aplicada no Brasil nesta sexta-feira (25). Vitória e Goiânia iniciaram a imunização logo cedo e São Caetano do Sul prevê usar o imunizante a partir das 15h.

Na capital do Espírito Santo, a analista Ana Paula Ferreira de Carvalho, 43, foi uma das primeiras a receber a Janssen. A cidade recebeu 7.020 doses nesta quinta (24) e está imunizando pessoas com mais de 35 anos.

Em Goiânia, outra cidade que já está utilizando a dose única da Janssen, a faixa etária a ser imunizada é a partir de 49 anos.

São Caetano do Sul recebeu 824 doses, que serão distribuídas a moradores de 44 e 45 anos, no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação).

A cidade da Grande SP foi escolhida porque o Centro de Pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) participou da fase 3 de testes do imunizante. Na época, 28 centros de pesquisas do país e sete mil voluntários contribuíram com o programa que avaliou o imunizante.

Os imunizantes da Janssen que estão sendo utilizados são do lote com 1,5 milhão de doses enviado pelos EUA e que chegou ao país na terça-feira (22).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chegou na manhã desta sexta ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, um segundo lote com 2 milhões de doses da Janssen. Está prevista para este sábado (26) uma remessa com 942 mil doses.

Esse é o maior número de vacinas mandadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora de forma direta -ou seja, fora do escopo do Covax, iniciativa vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS) para a distribuição de imunizantes a nações em desenvolvimento.

A Frente Nacional dos Prefeitos afirma que o envio das vacinas Janssen é resultado de um pedido da FNP e do Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras) feito em uma reunião no dia 26 de março.

Em março, o governo nacional fechou um contrato para obter 38 milhões de doses de vacinas da Janssen, que precisa de apenas uma dose. A previsão inicial de entrega era de 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e 21,1 milhões de outubro a dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A imunização no Brasil tem enfrentado gargalos. Nesta quarta (23), levantamento da Folha mostrou que nove capitais estavam com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensas ou reservadas apenas para alguns grupos e à espera de novas doses.

Em Aracaju, João Pessoa, Campo Grande e Salvador, a falta de imunizantes levou à suspensão total desta fase. Já capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Rio Branco restringiram a grupos seletos devido ao estoque reduzido.

As informações são da FolhaPress