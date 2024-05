Cidade do Rio Grande do Sul está isolada, sem energia, telefone e internet

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Canudos do Vale, uma cidade com pouco mais de 1.600 habitantes no Rio Grande do Sul, está totalmente isolada após ser atingida pelas fortes chuvas que provocam mortes e estragos no estado desde segunda-feira.

Enchentes e quedas de barreiras impedem o acesso ao município. Além disso, ao menos três pontes foram arrastadas pelas águas. Bombeiros e policiais tentam chegar ao local pelo rio, mas enfrentam dificuldades. Os moradores estão sem energia elétrica, telefonia móvel e fixa e internet.

Segundo a prefeitura, as águas dos rios Arroio Pinheirinho e Arroio Forquetinha inundaram todas as ruas centrais e provocaram prejuízos ainda não calculados.

Serviços básicos como postos de saúde não estão funcionando. As aulas na rede municipal foram suspensas por tempo indeterminado.

As equipes municipais não conseguem acessar as comunidades do interior ou do centro. As informações sobre a situação são divulgadas pela técnica em agropecuária Graziela Petry, da Emater (Instituição de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social), que está na vizinha Lajeado e conseguiu contato com a prefeitura local.

“Canudos do Vale passa por uma situação muito difícil”, ela disse no final da tarde desta quarta-feira (1º).

“Mas neste momento não temos risco de morte”. Segundo a técnica, apesar dos estragos, não há informações sobre mortos ou feridos.

Outras cidades do estado também enfrentam dificuldade de comunicação e de acesso a bairros. Em Estrelas, a prefeitura pediu ajuda de helicópteros para resgatar pessoas ilhadas. Em Montenegro foi cancelado o transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quinta-feira (2) apenas as pessoas que têm hemodiálise agendada serão transportadas.

Em Muçum, o prefeito Mateus Trojan (MDB) informou que a situação na área rural é desconhecida por falta de comunicação e acesso. Ele trabalhou na madrugada desta quinta em uma sala do hospital municipal. “Foi o único local que restou para fazermos alguma organização administrativa”, explicou.

Segundo ele, as áreas de escape são limitadas, há riscos de deslizamentos e a situação é caótica. “Estamos dependentes totalmente de auxílio externo”.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública no estado em edição extra do Diário Oficial publicada na noite desta quarta. O decreto estabelece que órgãos públicos prestem apoio à população nas áreas afetadas, em articulação com a Defesa Civil.

Os temporais destruíram moradias, estradas e pontes, além de comprometer o funcionamento de instituições públicas. As aulas nas escolas estaduais foram suspensas nesta quinta e sexta-feira (3).

Dez pessoas morreram e 21 estão desaparecidas no estado.

É observado um aumento significativo no volume dos rios Jacuí, Pardo, Taquari e Caí. Nos próximos dias, as regiões norte e nordeste do estado também devem começar a sofrer as consequências das chuvas.

Locais com barragens estão sob alerta e os planos de atendimento em caso de emergência foram ativados.