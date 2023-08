Ciclista de 13 anos morre após mal súbito durante prova estadual de mountain bike

A real causa da morte será divulgada após a parte científica da polícia da cidade analisar o corpo do jovem ciclista

O ciclismo brasileiro está em luto. No último domingo, 27, Henzo Cristiano Lacerda Nascimento, de 13 anos, morreu durante prova de mountain bike no Campeonato Paranaense realizada na cidade de Manoel Ribas, na região central do estado. De acordo com a Federação estadual da modalidade, a morte foi por causa de um mal súbito sentido pelo atleta durante a competição.

“Henzo sempre foi um menino de destaque, excelente no que fazia e apaixonado pelo mundo do Mountain Bike. Ele representou Manoel Ribas em várias competições, trazendo medalhas e troféus para a sua cidade. […] Fica aqui nossa homenagem a este jovem atleta que tinha um futuro brilhante pela frente”, disse em nota a Secretaria de Esportes de Arapongas.

De acordo com informações locais, um dos organizadores da prova que acabou com a morte de Henzo Cristiano Lacerda Nascimento era o pai do jovem ciclista, Cristiano Nascimento. Henzo era o segundo colocado no ranking estadual e disputava as competições pelo projeto Nascimento Mountain Bike, voltado para crianças a partir de sete anos.

Segunda a polícia civil presente no local da prova, a morte não terá investigação por não se ter nenhum indício de crime na competição em Manoel Ribas. A real causa da morte será divulgada após a parte científica da polícia da cidade analisar o corpo do jovem ciclista.

Estadão Conteúdo