Chuvas causam deslizamentos e deixam ao menos 19 mortos em SP

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a noite de sexta-feira (28) causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e córregos, deixaram cidades alagadas, rodovias interditadas e ao menos 19 mortos, sendo sete crianças.

Segundo o governo do estado e prefeituras, desde sexta foram registradas cinco mortes em Várzea Paulista (54 km de SP), quatro em Francisco Morato, quatro em Franco da Rocha, três em Embu das Artes, uma em Arujá (todas na Grande São Paulo), uma em Jaú (287 km de SP) e uma em Ribeirão Preto (313 km de SP).

Em Várzea Paulista, cinco pessoas de uma mesma família morreram após a casa em que moravam ser atingida por um deslizamento de terra, por volta das 8h deste domingo (30). Segundo a prefeitura, as vítimas são um homem de 41 anos, a esposa, de 30, e os três filhos do casal – um menino de 12 anos e duas meninas, de 10 e 1 ano.

Em Embu das Artes, um deslizamento de terra deixou três mortos na madrugada deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram uma mulher de 45 anos e seus dois filhos -um homem de 21 anos e uma menina de 4.

Antes da chegada dos bombeiros ao local do deslizamento, outras quatro pessoas já haviam sido retiradas dos escombros pela população local. Todos residiam na mesma residência, localizada na rua Jatobá.

Em nota, a Prefeitura de Embu das Artes afirmou que o acidente atingiu duas casas -uma delas estava vazia e a outra onde estavam as vítimas. A prefeitura também diz que “foram interditadas 16 casas, mas algumas famílias insistem em retornar ao local de risco”.

Em Francisco Morato, três crianças e um adulto morreram em dois soterramentos nos bairros Jardim Arpoador e Recanto Feliz.

FRANCO DA ROCHA

Já em Franco da Rocha, apesar de a Defesa Civil estadual confirmar três mortes, a prefeitura afirmou que três pessoas foram resgatadas sem vida de um deslizamento na rua São Carlos e uma quarta vítima morreu no hospital.

Segundo o governador João Doria (PSDB), que sobrevoou a região, até as 16h havia quatro desaparecidos em Franco da Rocha. “A Defesa Civil ficará aqui o tempo que for necessário até que todos sejam resgatados”, afirmou o tucano, em entrevista coletiva.

A cidade, que decretou situação de emergência, registrou diversos pontos de deslizamento de terra. Moradores registraram em vídeo o momento em que uma encosta cede e a força da lama arrasta árvores. Segundo a prefeitura, três casas foram atingidas.

Segundo a prefeitura, os rios Juquery e o Ribeirão Eusébio transbordaram e os dois lados da cidade estão inundados. Nas últimas 12 horas, choveu 115 mm na cidade.

A represa Paiva Castro atingiu 71,2% de sua capacidade no meio da tarde deste domingo e provocou “alerta máximo”, segundo a prefeitura, que junto com a Sabesp está fazendo o bombeamento da água e manobras para evitar abertura de comportas. Questionada sobre os riscos, a companhia não respondeu até a publicação desta reportagem.

Os deslizamentos fizeram com que o estudante Felipe Lima, 31, anos se juntasse a um grupo de voluntários que se reuniram para ajudar as vítimas das enchentes na cidade. O grupo recebe doações, mobiliza pessoas por meio das redes sociais e realiza atendimentos médicos com profissionais da saúde que se disponibilizam a atender as vítimas gratuitamente.

Lima vive próximo ao local dos deslizamentos e viu amigos e conhecidos perderem suas casas. “São pessoas que convivem conosco no futebol, no posto de saúde, no supermercado, não são pessoas desconhecidas. Então isso termina machucando muito a gente, é como se fosse um parente nosso”, diz o estudante.

O professor de artes James da Silva Barros, 22, ficou ilhado em sua residência. Apesar dos planos para o domingo, Barros não tinha como sair de seu bairro pois todas as ruas estavam tomadas pela água. Por morar em uma região alta de Franco da Rocha, sua casa não foi atingida.

“A gente não consegue sair do bairro praticamente, está tudo alagado. A única saída que temos para chegar na estação [de trem] de Franco está horrível de alagada. Sem contar que estamos sem energia”, afirmou.

​A chuva ainda provocou a interdição da linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) neste domingo. Os trens não circulam entre as estações Caieiras e Francisco Morato. A empresa precisou acionar o sistema Paese para atender passageiros com ônibus gratuitos.

A rodovia Anhanguera, principal ligação entre a capital e o interior do estado, chegou a ser totalmente interditada no km 30, em Cajamar, na Grande SP. A liberação da última pista ocorreu às 15h22, segundo a concessionária CCR AutoBan.

Segundo o governo do estado, serão liberados R$ 15 milhões para dez municípios mais prejudicados pelas chuvas.

“Os recursos anunciados serão destinados aos municípios de Arujá (R$ 1 milhão), Francisco Morato (R$ 2 milhões), Embu das Artes (R$ 1 milhão) e Franco da Rocha (R$ 5 milhões), na Região Metropolitana de São Paulo, e Várzea Paulista (R$ 1 milhão), Campo Limpo Paulista (R$ 1 milhão), Jaú (R$ 1 milhão), Capivari (R$ 1 milhão), Montemor (R$ 1 milhão) e Rafard (R$ 1 milhão), no interior do Estado”, diz tercho de nota enviada pela gestão estadual.

INTERIOR

Algumas cidades do interior de São Paulo também contabilizam os estragos causados pelas chuvas. Em Bauru (366 km de SP), a enxurrada abriu uma cratera na avenida Rodrigues Alves, perto da saída para a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, interditando os dois sentidos.

Em Jaú, o grande volume de água fez o rio Jaú transbordar em vários pontos da cidade, afetando serviços de saúde e o centro de testagem contra Covid-19, localizado no ginásio de esportes Dr. Flávio de Mello. O atendimento nestes locais está suspenso nesta segunda-feira (31).

Segundo a prefeitura, a testagem contra a Covid-19 será transferida para o pronto atendimento do antigo Hospital São Judas, nesta segunda, para que o ginásio passe por limpeza e desinfecção.

O município de Jaú decretou situação de emergência. Assim, ficam autorizadas contratações para fornecimento de bens e ou serviços mediante dispensa de licitação, disse a prefeitura.

A cidade de Capivari (137 km de SP) também decretou estado de emergência após o rio Capivari extravasar e inundar as ruas. Segundo a prefeitura, por volta das 16h de domingo o rio atingiu o nível de 3,58 metros -o transbordamento ocorre a partir da marca de 2 metros.

Segundo o balanço oficial, pelo menos 23 famílias ficaram desabrigadas. Outras 30 famílias precisaram deixar suas casas em razão dos alagamentos.

Já a Prefeitura de Piracicaba (160 km de SP) informou que o rio Piracicaba entrou em estado de emergência. Às 12h10, o nível do rio era de 4,36 metros. O limite antes de transbordar é de 4,70 metros.

A Rodovia Raposo Tavares também chegou a ser totalmente interditada no km 631 em Presidente Cauiá por causa do rompimento de uma barragem, segundo a Polícia Militar Rodoviária.