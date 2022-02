Chuvas atingem o Acre e cidade fica debaixo d’água

Na manhã desta segunda-feira (21), porém, a água alcançou o centro da cidade, alagando, segundo a prefeitura, 65% da zona urbana

A cidade de Jordão, no Acre, passa por um alagamento de 70% de sua região por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo a Defesa Civil, por causa delas, os rios Jordão e Tarauacá transbordaram e 120 famílias tiveram que deixar suas casas. Até o momento, ao menos 340 pessoas estejam desabrigadas.

O primeiro local a ser atingido pela enchente foi o bairro Kaxinawá, onde moram diversos indígenas. Na manhã desta segunda-feira (21), porém, a água alcançou o centro da cidade, alagando, segundo a prefeitura, 65% da zona urbana.

Além das casas, um hospital foi afetado pela água. “As imagens são dramáticas e mostram nossa querida Jordão debaixo de água. Iremos fazer o nosso melhor para assistir toda a população para que não falte água potável, alimentos e abrigo. Contamos com o apoio do governo federal e estadual e com a ajuda dos acreanos e do povo brasileiro” disse Naudo Ribeiro (PDT-AC), o prefeito da cidade.

De acordo com o coordenador da Rede de Alerta e Monitoramento de Eventos Críticos, coronel James Gomes, o governo estadual já está se movimentando para dar assistência aos desabrigados.

“Estamos realizando a remoção das famílias atingidas e o monitoramento e coordenação dos abrigos da prefeitura, para garantir que a população tenha a assistência necessária”, disse explicou.

Segundo a Coordenadoria da Defesa Civil de Rio Branco, o Rio Acre ultrapassou a cota de alerta de 13,50 metros e se aproxima do transbordamento.