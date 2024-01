Chuva vai continuar afetando o sul do País? Veja previsão

Durante esta semana, o tempo firme vai predominar em Porto Alegre e na maior parte do Estado gaúcho. A expectativa é de tempo estável

Depois de fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada, a semana começa com um cenário mais tranquilo. Durante esta semana, o tempo firme vai predominar em Porto Alegre e na maior parte do Estado gaúcho. A expectativa é de tempo estável até sexta-feira, 26.

“Em uma condição pouco típica para janeiro, Porto Alegre terá uma sequência de dias sob a influência de uma massa de ar frio no oceano associada a um centro de alta pressão atmosférica sobre o Atlântico”, afirma a MetSul.

Os próximos dias devem registrar temperaturas mais amenas à noite. A expectativa é de chuva apenas para o próximo domingo, 28, acrescenta a Meteoblue.

Veja a previsão para Porto Alegre nos próximos dias:

– Segunda-feira: entre 19ºC e 28ºC;

– Terça-feira: entre 17ºC e 26ºC;

– Quarta-feira: entre 17ºC e 27ºC;

– Quinta-feira: entre 17ºC e 28ºC;

– Sexta-feira: entre 18ºC e 27ºC.

Nesta semana, o Brasil terá uma nova atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo a Climatempo, o sistema começa a se formar na terça-feira, 23, mas terá atuação a partir de quarta-feira, 24.

Este é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, embora também possa ocorrer durante a primavera, segundo a empresa brasileira de meteorologia.

Fenômenos como o El Niño e a La Niña interferem na formação da ZCAS. “As mudanças na circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera causadas pelo aquecimento (El Niño) ou pelo resfriamento (La Niña) anormal das águas do oceano Pacífico Equatorial Central e Leste dificultam ou facilitam a organização da ZCAS sobre o Brasil”, explica a Climatempo.

“Desta vez, a ZCAS tem atuação novamente mais ao norte de sua posição climatológica, influenciando alguns Estados da costa norte brasileira. Porém, não teremos um padrão de tempo seco nos Estados mais ao Sul do País”, alerta.

As áreas do sudeste do Amazonas, sul do Pará, norte de Mato Grosso e Tocantins, assim como áreas do norte de Goiás, sul e oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, voltam a receber chuva persistente a partir da quarta-feira e seguirão com potencial de muita chuva, pelo menos, até segunda-feira que vem, 29, mas com tendência de desconfiguração da ZCAS, a partir de domingo, 28.

“A situação mais preocupante fica para as regiões do litoral e sul da Bahia e o norte de Minas Gerais”, acrescenta a Climatempo

“Além disso, a circulação de ventos nos níveis médios e baixos da atmosfera vai seguir jogando bastante umidade desde o leste de Santa Catarina até parte do estado do Rio de Janeiro.

São Paulo não ficará dentro da ZCAS, entretanto, os demais fatores e a atmosfera instável colaboram para a formação de muitas nuvens sobre o Estado paulista.

Estadão Conteúdo

