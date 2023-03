Chuva mata mulher em Moema, zona sul de São Paulo

O temporal que caiu em São Paulo na tarde desta quarta-feira, 8, provocou pelo menos uma morte. A vítima era mulher, que foi encontrada dentro de um carro

O temporal que caiu em São Paulo na tarde desta quarta-feira, 8, provocou pelo menos uma morte. A vítima era mulher, que foi encontrada dentro de um carro que ficou submerso por causa da enchente em Moema, na zona sul da capital. Até as 18h15, segundo o Corpo de Bombeiros, houve 13 desabamentos, 66 árvores caídas e 61 enchentes. As rajadas de vento superaram os 70 quilômetros por hora.

A identidade da vítima, que teve parada cardiorrespiratória, não foi informada pelos bombeiros. Segundo o portal de notícias G1, ela tinha uma deficiência física.

Os transtornos causados pela chuva fizeram a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspender o rodízio entre 17 horas e 20 horas. Por volta das 19h30, as regiões com os maiores congestionamentos eram as regiões leste (274 km) e oeste (249 km).

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, as maiores precipitações foram em Itaquera (50mm), na zona leste, Santo Amaro (45mm), e Ipiranga (41,5 mm), ambas na zona sul.

Ainda conforme o órgão municipal, a instabilidade vinda do interior perdeu força e não há previsão de chuvas fortes na manhã de hoje.

Estadão Conteúdo