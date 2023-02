Chuva em SP: Cidade tem alagamentos e transtornos; Prefeitura libera rodízio

A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo desde o início da tarde desta terça-feira, 7, tem causado alagamentos

A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo desde o início da tarde desta terça-feira, 7, tem causado alagamentos e transtornos em diferentes regiões da capital. A Prefeitura informou que o rodízio de veículo está suspenso. As próximas horas devem seguir com tempo instável, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que o rodízio municipal de veículos está suspenso para o período da tarde desta terça-feira em razão da chuva que atingiu a cidade”, informou a administração por meio de nota.

O CGE declarou estado de atenção para alagamentos e potencial de transbordamentos em todas as zonas da capital ao longo da tarde, incluindo as marginais do Pinheiros e do Tietê e o centro da cidade. Na Rua Ermelino Matarazzo, na zona leste, chegou a chover granizo por volta das 13h30.

Até 16h, a subprefeitura de Itaquera permanecia em estado de alerta, em razão do transbordamento do Rio Verde, na Rua Cunha Porã, na altura do número 241.

As fortes chuvas também atingem os municípios de Santana de Parnaíba, Cajamar, Barueri e Carapicuíba, e a tendência é que as instabilidades nessas regiões se desloquem para a capital paulista. “As próximas horas seguem com tempo instável, com chuva forte e isolada”, informou o centro.

O CGE orienta para que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, se manter longe de redes elétricas, não se refugiar ou se proteger das chuvas embaixo de árvores, abrigar-se em casas e prédios, e planejar os deslocamentos de modo a evitar as ruas bloqueadas.

Para saber em quais vias não é possível transitar, é necessário ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou consultar a situação do trânsito pelo site da CET.

Estadão Conteúdo