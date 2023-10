Chuva em SC suspende aulas, eventos e interdita rodovias

A instabilidade permanece até domingo (7), e cidades do litoral Sul, Serra e Oeste podem registrar acumulados entre 150 e 200 milímetros

A região Sul volta a sofrer com as fortes chuvas, dessa vez, principalmente em Santa Catarina. Precipitações que atingem o estado desde o início da semana ganham intensidade hoje, com risco alt para enxurradas e alagamentos. Por isso, municípios que já foram atingidos e tentam conter danos acabara cancelando aulas, eventos e festas previstas para os próximos dias.

Até então, 60 municípios foram atingidos, e 17 já decretaram situação de emergência. Uma pessoa morreu ao tentar atravessar uma área alagada.

Como a previsão é de que o tempo siga instável, a edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau, que estava marcada para este final de semana, foi suspensa, enquanto a Festa do Imigrante, que acontece em Timbó, foi adiada. Diversas rodovias do estado também estão interditadas devido alagamento.

De acordo com a Defesa Civil, a instabilidade permanece até domingo (7), e cidades do litoral Sul, Serra e Oeste podem registrar acumulados entre 150 e 200 milímetros.