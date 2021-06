Chuva alaga principal hospital para casos de Covid em Roraima

Imagens nas redes sociais mostram que o telhado do hospital não suportou a pressão da água, que escorreu para o interior do prédio

São Paulo, SP

A forte chuva que atingiu Boa Vista na noite desta quarta-feira (2) alagou o Hospital Geral de Roraima, único da rede estadual com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento de casos de Covid-19.



Imagens nas redes sociais mostram que o telhado do hospital não suportou a pressão da água, que escorreu para o interior do prédio. Um dos vídeos, registrado pelo secretário de saúde Airton Cascavel, mostra funcionários com rodos tentando retirar o excesso de água entre pacientes deitados nas macas.



Além do Hospital Geral de Roraima, houve alagamentos na Maternidade e Pronto Atendimento Cosme e Silva, também em Boa Vista.



Em nota, o governo de Roraima, sob gestão Antonio Denarium (PSL), afirmou que “equipes de manutenção foram acionadas e foram adotadas as medidas para a preservação da integridade dos pacientes e dos servidores em todas as unidades”.



Ainda segundo o governo estadual, o Hospital Geral enfrenta problemas em função do estrangulamento da rede de drenagem, obra que foi executada e é de responsabilidade da Prefeitura de Boa Vista, chefiada por Arthur Henrique (MDB).



A reportagem questionou a gestão municipal sobre a situação, mas ainda não teve resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress