Chuva abre cratera e interdita rodovia em Belo Horizonte, em MG

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais continuam causando destruição nesse fim de semana. Uma cratera se abriu na Avenida Cristiano Machado em Belo Horizonte, segundo informações da Rádio Itatiaia.

No buraco, parte do asfalto colidiu com a rede de drenagem. Segundo o BH Trans (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), a pista está “totalmente interditada na Rua Pitangui, próxima ao túnel, no sentido bairro/centro”.

O órgão informou que amanhã a rodovia seguirá fora de funcionamento.

Além disso, cerca de 6 mil imóveis estão sem água na região nordeste da capital, incluindo dois hospitais, o Belo Horizonte e o São Francisco.

Trechos da BR-356, que liga a capital mineira a cidades como Ouro Preto, estão danificados e tendo a passagem liberada aos poucos.

Outras cidades e rodovias de MG

A rodovia BR-381, em Nova Era, que desabou na sexta-feira (14) ainda está em “interdição total”, segundo a Polícia Rodoviária de Minas Gerais.

Não há possibilidade de desvio nesse trecho, então a polícia recomenda as seguintes rotas alternativas no sentido para Belo Horizonte: Ipatinga/Caratinga (BR-116), Realeza (BR-262) e João Monlevade (BR-381).

No início da tarde, máquinas “limparam a vegetação para ter acesso ao local, mas o terreno não tem estabilidade para liberação do tráfego. Inclusive, este acesso acaba de ser fechado com barreiras físicas”.

A Prefeitura de Patos de Minas informou que as crateras provocadas pelas chuvas foram reparadas na estrada do Arraial dos Afonsos.

A equipe encarregada de lidar com os danos dos temporais trabalha hoje no Morro dos Paulistas e em cascalhar o Morro da Coca Cola.

As autoridades contam com a ajuda de voluntários no acolhimento de outros habitantes.

Em Congonhal, os temporais e vento forte causaram destruição no Bairro dos Macacos e dos Coutinhos, segundo a prefeitura. Árvores caíram e BR-459 está com risco de inundar.

A prefeitura informou que as estradas estão sendo desobstruídas e sob monitoramento da Defesa Civil.