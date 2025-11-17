Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

A forte chuva que atingiu São Paulo nesta segunda-feira, 17, deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o alerta entrou em vigor às 12h35.

A chegada de uma frente fria ao litoral paulista mudou o tempo e trouxe chuvas para a capital paulista que atuaram de forma isolada.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostraram chuva forte e moderada na zona sul, principalmente nas subprefeituras de Parelheiros, capela do Socorro e m Boi Mirim.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para tempestades em São Paulo e outras regiões do Brasil ao menos até a terça-feira, 18.

De acordo com o instituto, são esperadas chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Estadão Conteúdo