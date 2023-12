Chefe de tráfico de drogas na Europa procurado pela Interpol é preso em SC

O homem estava foragido e teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol, e morava em SC. Ele foi detido no centro de Balneário Camboriú, no litoral Norte do estado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um inglês acusado de envolvimento com tráfico internacional de drogas, e procurado pela Interpol, foi preso em Santa Catarina. O homem estava foragido e teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol, e morava em SC. Ele foi detido no centro de Balneário Camboriú, no litoral Norte do estado, na tarde de quinta-feira (30). Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa de tráfico de drogas internacional. Segundo informações da PM, que apoiou a operação de prisão, a organização criminosa da qual o homem faria parte é responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa através do porto de Liverpool. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da PF de Itajaí (SC) para “seguimento do seu processo de extradição”, segundo a PM.

A reportagem buscou a Polícia Federal, e o Ministério da Justiça para mais detalhes da prisão e possível extradição, mas não obteve retorno. Caso tenha resposta, esta nota será atualizada.