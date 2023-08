Chacina foi motivada por ciúmes, diz Polícia Civil

De acordo com a investigação, Préa, alvo dos criminosos, era a ex-namorada da atual namorada do mandante do crime

Uma crise de ciúmes teria motivado a chacina ocorrida na Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, na segunda-feira (28), de acordo com a Polícia Civil da Bahia. Dois corpos de mulheres foram encontrados mortos a tiros em uma casa, e outros sete, incluindo de crianças, foram achados carbonizados em outra. Horas depois, um suspeito de envolvimento foi preso e outros dois morreram em confronto com agentes.

A delegada Christiane Inocência Coelho, do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), disse que os autores do crime fazem parte de uma facção criminosa que atua com tráfico de drogas. Mas o que teria motivado o crime foi uma crise de ciúmes do mandante contra uma das vítimas, identificada como Preá – que era procurado pela polícia e tinha “extensa ficha criminal”.

“Estamos trabalhando com crime passional e as diligências permanecem. Não posso informar nomes, porque comprometeria o andamento das investigações, mas temos um alvo principal e um alvo aleatório”, disse a delegada. A polícia ainda está em busca de outros envolvidos.

Préa, alvo dos criminosos, era a ex-namorada da atual namorada do mandante do crime. A mãe da atual namorada do executor, nomeada como Cristiane, também foi uma das vítimas.

Cristiane e Preá estavam na casa junto com mais três crianças, dois adultos, um bebê, e um adolescente de 12 anos, que foi o único sobrevivente do ataque. As três crianças e o adolescente são irmãos da mulher que namorava com o mandante do crime – ela estava fora de casa quando tudo aconteceu e não teve a identidade revelada.

O bebê, conforme a polícia, foi poupado pelos criminosos. Ele tem entre um ano e meio a dois anos, e foi resgatado pelo pai. Como os corpos foram carbonizados, só será possível ter certeza das vítimas após a realização de exames.

Já o sobrevivente, um adolescente de 12 anos, está internado na ala de queimados do Hospital Geral do Estado, na capital baiana, em estado gravíssimo. O menino teve queimaduras em mais da metade do corpo e já prestou depoimento. Ele se escondeu debaixo da cama e não foi visto pelos criminosos, por isso, se salvou. Mesmo fertido pelo fogo, conseguiu fugir e pedir ajuda na rua.