Cebri lança recomendações para política externa do Brasil

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) vai lançar um documento com recomendações para a política externa do Brasil, intitulado “14 Policy Papers”.

O primeiro setor analisado será o agronegócio, com a divulgação do texto “Políticas Públicas para Inserção do Agro Brasileiro no Mundo” na próxima quinta-feira (23).

Em agosto, o Cebri ainda vai realizar o projeto “Política Externa do Amanhã”, no Museu do Amanhã, na capital fluminense. Os candidatos à Presidência mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais estão sendo convidados para apresentarem sua visão de política externa brasileira.