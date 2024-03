O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou o assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto por crime de importunação sexual. O homem foi flagrado por uma câmera de segurança tocando as partes íntimas de uma mulher em um elevador em Fortaleza. Com a denúncia, o MP também deu parecer favorável à prisão preventiva.

Por meio dos advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, a vítima se manifestou em nota. “Em nome de tantas outras mulheres que são, diariamente, vítimas de situações como essas, não quero (e nem vou) deixar essa situação impune!”

Após o caso ser divulgado pela mídia, outras duas mulheres denunciaram Israel pelo mesmo tipo de crime. “Ele nega veementemente qualquer contato com as (novas) supostas vítimas”, afirmou o advogado Bruno Oliveira.

Estadão Conteúdo.