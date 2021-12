CBF divulga datas e tabela básica da Copa do Brasil de 2022

Considerado o torneio mais democrático do Brasil, por envolver clubes de todos os estado, a Copa do Brasil vai começar em 23 de fevereiro

A CBF divulgou as datas e a tabela básica da Copa do Brasil da temporada 2022. A competição nacional terá oito fases no total, com início no fim de fevereiro e finais marcadas para outubro.

Considerado o torneio mais democrático do Brasil, por envolver clubes de todos os estados e de diferentes portes, a Copa do Brasil vai começar em 23 de fevereiro. A primeira fase também será disputada no dia 24 do mesmo mês e nos dias 2 e 3 de março. A segunda fase vai acontecer nas semanas seguintes, nas seguintes datas: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03.

As duas primeiras fases vão seguir o mesmo formato, com jogos únicos. A primeira terá 80 clubes, dos quais 40 estarão na etapa seguinte. Os jogos de ida e volta vão começar na terceira fase, no mês de abril, nos dias 20 e 21.

Entre a 4ª e a 6ª fases, os confrontos serão definidos por sorteio. Na prática, todos os clubes poderão se enfrentar. A quarta etapa da competição será realizada em 11 e 12 de maio. A quinta, equivalente às oitavas de final, terá jogos entre junho e julho: 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07.

As quartas de final começam em julho e terminam no mês seguinte (27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08), enquanto as semifinais serão disputadas nos dias 24/08 e 14/09. Quase um mês depois, os finalistas vão decidir o título da Copa do Brasil em 12/10 e 19/10. Desta forma, a competição será finalizada um mês antes do início da Copa do Mundo, do Catar, cuja abertura está marcada para 21 de novembro.

Na temporada 2021, ainda por efeito dos atrasos no calendário causados pela pandemia de covid-19, a Copa do Brasil foi o último torneio a ser finalizado no ano. Atlético-MG e Athletico-PR decidiram o título nos dias 12 e 15 de dezembro. O troféu ficou com a equipe mineira.

