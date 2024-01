Casos confirmados de dengue em SP sobem 79,4% em uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os casos confirmados de dengue em São Paulo subiram 79,4% no intervalo de uma semana, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Até 20 de janeiro, eram 10.728 registros, contra 19.243 em 27 de janeiro.

Os registros de óbito pela doença também mudaram. Até o final da semana passada, a pasta havia confirmado quatro mortes pela doença. No novo relatório, porém, foram registrados apenas três.

O governo estadual afirma que a cidade de Jacareí retirou um dos casos fatais para reavaliação. A administração municipal, porém, nega a alteração. “A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, informa que ocorreram dois óbitos no município”, confirmou a administração na tarde desta quarta (31).

O número de vítimas é maior quando consideradas as informações das prefeituras. Mortes confirmadas pelos municípios de Dois Córregos e Bebedouro, por exemplo, não constam na atualização estadual -levando em consideração estes casos, ao menos sete pessoas morreram pela doença.

Sobre a diferença entre o registrado pelas prefeituras e o governo estadual, a secretaria da saude informou que os dados dos municípios não foram repassados até o fechamento da semana epidemiológica.

VACINA EM SÃO PAULO

Nesta quarta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a vacina contra a dengue do Instituto Butantan deverá ser disponibilizada ao país em 2025.

“Temos uma linha de trabalho com o Butantan. O Brasil está adquirindo uma vacina do Japão, mas a quantidade ainda é insuficiente. Estamos desenvolvendo a nossa vacina. Será muito avançada, a melhor vacina de dengue no mundo, e será aplicada em uma dose”, disse o governador em entrevista à rádio CBN.

“A previsão é que fique pronta em setembro e estamos tentando antecipar esse cronograma. Vamos apresentar para a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], de maneira que no ano que vem possamos fabricar e fornecer para o Brasil inteiro. A ideia -e depende das tratativas com a Anvisa- é que ela esteja disponível em 2025.”

COMO ELIMINAR FOCOS DE DENGUE

– Tampe a caixa d’água e outros reservatórios de água

– Retire folhas ou sujeiras que podem gerar acúmulo de água nas calhas

– Guarde pneus em locais cobertos

– Guarde baldes e garrafas com a boca virada para baixo

– Realize limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água

– Limpe e retire acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e geladeiras

– Lave as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e bucha

– Jogue as larvas na terra ou no chão seco

– Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida; Utilize areia nos pratos de vasos de plantas

– Retire água de plantas como bambu e bromélias

– Limpe as piscinas

– Guarde ou jogue no lixo os objetos que podem acumular água