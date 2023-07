Caso Jeff Machado: MP denuncia produtor e garoto de programa por homicídio de ator

Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga foram denunciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais; eles estão presos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça, na sexta-feira, 28, o produtor Bruno de Souza Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o ator Jeff Machado, assassinado em janeiro no Rio e que teve o corpo descoberto em maio. A vítima foi concretada no quintal de um imóvel alugado pelos suspeitos.

De acordo com o MP-RJ, a denúncia foi oferecida à 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A promotoria também pediu à Justiça a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

Segundo a denúncia, Jeff foi drogado em sua casa, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio, por Bruno antes de subirem ao segundo andar do imóvel com Jeander, onde teriam iniciado uma relação sexual. Em meio ao ato, quando a vítima se encontrava de costas, Bruno estrangulou Jeff com um cabo de aparelho de telefone, provocando sua morte.

Estadão Conteúdo