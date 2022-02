Casimiro arrecada mais de R$ 120 mil em live para ajudar Petrópolis

O valor foi arrecadado durante uma live na quarta-feira, 16, que se estendeu durante a madrugada desta quinta-feira, 17

O jornalista e streamer Casimiro Miguel arrecadou mais de R$ 120 mil para ajudar a população de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os temporais que atingem a cidade causaram deslizamentos e deixaram ao menos 106 mortos. O número de vítimas, no entanto, vem subindo à medida em que avança o trabalho do Corpo de Bombeiros nas áreas atingidas.

O valor foi arrecadado durante uma live na quarta-feira, 16, que se estendeu durante a madrugada desta quinta-feira, 17. A live transmitiu a partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, que teve o time tricolor como vitorioso, por 1 x 0.

Horas antes, Casimiro já havia doado R$ 30 mil para ajudar as vítimas da tragédia. Participaram também da transmissão os narradores Luis Felipe Freitas e Octavio Neto.

No total foram arrecadados R$ 120.787,83. Casimiro ainda prometeu continuar a campanha para conseguir mais dinheiro. “Amanhã tem mais, vou continuar com as doações, obrigado por hoje e por sempre” escreveu o streamer.

Estadão Conteúdo