Casal muda os planos de vida por conta da fé

Lucas, de 26 anos, e Bárbara, de 24, são nutricionistas formados em uma renomada universidade de São Paulo. Mesmo assim decidiram abandonar suas carreiras após receberem uma ‘resposta divina’ em um momento de dificuldade. Hoje, vendem brigadeiros nas ruas do litoral paulista.

O casal se conheceu em sala de aula, e decidiram se casar e morar juntos em Praia Grande. Antes mesmo de embarcar na área da nutrição, porém, os obstáculos começaram a aparecer. Ela foi demitida de seu emprego, e ele, que vendia cursos, passou por um momento de seca.

Buscando uma saída, eles recorreram à fé, a partir de um jejum de 21 dias comendo legumes, frutas e bebendo apenas água. “Você restringe a alimentação para que possa ouvir a voz do Espírito”, explicou Lucas.

A ideia de vender brigadeiro surgiu em um momento em que Bárbara estava muito fraca por conta do jejum. “Ela estava se sentindo muito cansada e se deitou cedo, mas perdeu o sono e começou a ouvir Deus falando com ela: ‘Brigadeiro, brigadeiro’. Mas não entendemos no primeiro momento”, disse ele.

Até que, um belo dia, nasceu o ‘Brigadeiro do Mar’, a empresa do casal. A mulher cozinhou e eles foram vender na praia, debaixo do sol quente. Na primeira oportunidade, foram 34 brigadeiros vendidos em apenas 15 minutos.

Lucas afirma que, uma vez que a ‘missão’ foi dada a eles pela divindade, o objetivo do casal é seguir o caminho.