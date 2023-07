Cartorize, uma startup inovadora que simplifica a intermediação entre clientes e cartórios por meio da tecnologia

Empresa utiliza a tecnologia como aliada para facilitar a intermediação entre os clientes e os cartórios de forma prática e ágil

A Cartorize é uma startup brasileira que está revolucionando a forma como os serviços cartorários são acessados. Fundada em 2022, a empresa utiliza a tecnologia como aliada para facilitar a intermediação entre os clientes e os cartórios de forma prática e ágil.

Por meio de sua plataforma online disponível no site www.cartorize.com.br, a startup atua como um facilitador, conectando os clientes aos cartórios competentes em todo o país. Com apenas um clique, é possível acessar uma ampla gama de serviços cartorários, como segunda via de certidão de nascimento, matrícula imóveis, certidões atualizadas e certidões de protesto.

Além disso, a Cartorize está atenta às demandas futuras do setor cartorário. No contexto do Provimento 100/2020, que permitiu a realização de atos cartoriais eletrônicos e por videoconferência, a startup tem planos de expandir sua atuação para auxiliar os clientes na elaboração de escrituras e procurações, ampliando ainda mais as facilidades oferecidas pela plataforma.

A proposta da Cartorize é tornar o processo de obtenção de documentos legais mais simples e conveniente. Com uma equipe especializada e tecnologia de ponta, a startup busca descomplicar os procedimentos cartorários, eliminando a necessidade de deslocamentos e filas em cartórios tradicionais.

Através de uma análise personalizada da necessidade de cada cliente, a Cartorize identifica o cartório com competência jurídica para atender à demanda específica. Essa abordagem sob medida permite que os clientes tenham uma experiência ágil e eficiente na obtenção dos documentos legais desejados.

A Cartorize estabeleceu parcerias com cartórios em todo o país, garantindo uma ampla cobertura de serviços. Além disso, a plataforma também atende brasileiros no exterior, proporcionando uma alternativa prática e segura para aqueles que precisam realizar atos cartorários mesmo estando fora do país.

Com um compromisso firme de desburocratizar o acesso aos serviços cartorários, a Cartorize está transformando a maneira como os brasileiros lidam com a obtenção de documentos legais. Sua inovadora abordagem, aliada à tecnologia e ao suporte de uma equipe dedicada, torna a experiência dos clientes mais ágil, eficiente e descomplicada.