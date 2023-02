Carros alegóricos são levados à Sapucaí em meio a foliões no Rio

A reportagem flagrou uma criança subindo em cima de uma das alegorias para tirar fotos

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

Os carros alegóricos que desfilarão na Sapucaí neste final de semana, no grupo de acesso, são levados ao Sambódromo em meio a foliões que se deslocam entre blocos no centro do Rio de Janeiro, na avenida Presidente Vargas. A reportagem flagrou uma criança subindo em cima de uma das alegorias para tirar fotos.

Ainda que o carro estivesse parado e o menino estivesse junto dos pais, a cena remonta ao caso da menina Raquel Antunes da Silva, 11, que morreu no ano passado após ter a perna esmagada num acidente na dispersão do desfile da escola Em Cima da Hora.