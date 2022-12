Carro invade procissão, atropela 16 pessoas e mata mãe e filho no Pará

A procissão reuniu milhares de romeiros, que caminhavam sob escolta de equipes da PRF, da PM e do Corpo de Bombeiros

João Pedro Pitombo

Um motorista alcoolizado invadiu com o carro uma procissão, atropelou 16 pessoas, deixando mãe e filho mortos na madrugada deste domingo (4) em Santarém, oeste do Pará.

O jovem Marcírio Mendes Moraes Neto morreu no local do acidente. Já sua mãe, Ângela Maria Gomes Moraes, chegou a ser socorrida para o hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino com um quadro de politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos. As idades das vítimas não foram divulgadas.

Os romeiros participavam da procissão religiosa “Caminhada de Fé com Maria” e percorriam a pé, nas margens da rodovia BR-163, um trecho de 37 quilômetros entre as cidades de Mojuí dos Campos e Santarém (PA).

A procissão reuniu milhares de romeiros, que caminhavam sob escolta de equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que um carro que estava com os faróis apagados avançou sobre os agentes que realizavam o controle de fluxo no local, causando o atropelamento de 16 romeiros.

O motorista do carro ainda tentou fugir após o atropelamento, mas foi abordado por policiais e preso junto com outros dois passageiros do veículo. Segundo a PRF, o condutor teve a embriaguez contatada pelo teste de bafômetro. Os três homens foram presos encaminhados à delegacia de Santarém.

De acordo com informações da prefeitura de Santarém, 14 pessoas foram levadas para o hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino, sendo cinco em estado grave.

Na tarde deste domingo, quatro pessoas ainda estavam internadas, três delas no setor de estabilização e uma na clínica cirúrgica. Outras nove receberam alta hospitalar após passarem por exames de imagem e avaliação médica.

Em nota, a prefeitura de Santarém lamentou o episódio, manifestou solidariedade às famílias e informou que está com equipes à disposição das vítimas e de seus familiares. A Arquidiocese de Santarém também emitiu uma nota na qual manifesta pesar pelo acidente.