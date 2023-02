Carnaval: homem é esfaqueado em Belo Horizonte

O ataque ocorreu no bairro de Lourdes, região centro-sul da cidade, quando a vítima transitava por uma rua do bairro.

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG

Um homem de 23 anos foi internado em estado grave na noite deste sábado (18) de Carnaval em Belo Horizonte após ser esfaqueado no abdômen por um garoto de 16 anos, conforme informações da Polícia Militar.

É o primeiro registro de assalto com vítima divulgado pela PM no Carnaval da capital mineira. O ataque ocorreu no bairro de Lourdes, região centro-sul da cidade, quando a vítima transitava por uma rua do bairro.

O homem está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro João XXIII. A ocorrência foi registrada pela PM às 23h07.

O menor foi apreendido por roubo e lesão corporal. Segundo a PM, a vítima chegou a entregar um aparelho celular ao menor, que, ainda assim, desferiu a facada.