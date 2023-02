Carnaval do Recife desembarca no Ibirapuera

Há um ano morando em São Paulo, a pernambucana Rosângela Santos se frustrou com o carro alegórico em tamanho miniatura do Galo da Madrugada

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O frevo e o maracatu pernambucano desfilam na manhã desta terça-feira (21) de Carnaval em frente ao parque Ibirapuera, em São Paulo. Bailarinos dançam frevo em frente ao trio elétrico comandado por Gustavo Travassos, cantor oficial do bloco Galo da Madrugada.

Com cerca de 70 integrantes, o bloco da Pedra, formado em Pinheiros em 2005 em oficinas de maracatu ministradas em uma escola estadual, acompanha a passagem do Galo pelo Ibirapuera.

Com saias rodadas brancas, as mulheres interpretam as Catirinas, personagem do maracatu. “Fazemos a limpeza de energia e abrimos o caminho para os tambores”, diz Aninha Silva, coordenadora do grupo de dança do bloco da Pedra.

PERNAMBUCANOS FRUSTRADOS

Há um ano morando em São Paulo, a pernambucana Rosângela Santos se frustrou com o carro alegórico em tamanho miniatura do Galo da Madrugada.

“Tinham que trazer um pelo menos da metade do original. Esse é o pintinho da Madrugada”, disse.

A foliã também reclamou de ter sido impedida de entrar no complexo do Ibirapuera com sua sombrinha colorida de dançar frevo.

“Eu entendo por ser uma questão de segurança, mas queria estar com a minha sombrinha”, disse a conterrânea Rossana Barata.

PORTA-ESTANDARTE

“Sou o primeiro e único porta-estandarte do Galo da Madrugada”, diz Fernando Zacarias, 79, à frente do bloco que desfile nesta terça-feira no Ibirapuera.

Este ano ele completa 45 anos de Carnaval. O estandarte pesa cerca de 40 quilos e vem com ele na poltrona durante o voo para São Paulo. “Ele não deixa despachar. É o estandarte original do primeiro desfile. Tem um galo de prata na ponta”, diz Carla Bulhões, produtora do Galo.

Para trazer o Galo para São Paulo, Zacarias conta ter deixado o neto Vinicius no posto de porta-estandarte do Pinto da Madrugada, versão menor do bloco tradicional que sai nesta terça no Recife.

“É muito bom estar em São Paulo. Tem muito pernambucano murando aqui que me abraça com saudades de lá”, disse.