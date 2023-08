Carnaval 2024: definidos ensaios técnicos de escolas do grupo especial

Porto da Pedra inicia o desfile às 20h30, e a Mocidade entra a partir das 22h. Em todos os ensaios, o público não pagará ingresso

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa) divulgou o calendário de ensaios técnicos, na Avenida Marquês de Sapucaí, para o Rio Carnaval 2024. A temporada começa no domingo – 7 de janeiro – com as escolas de samba Unidos do Porto da Pedra e Mocidade Independente de Padre Miguel se apresentando para o público. Porto da Pedra inicia o desfile às 20h30, e a Mocidade entra a partir das 22h. Em todos os ensaios, o público não pagará ingresso.

Os ensaios vão até fevereiro, quando ocorrerá, no sábado (3 de fevereiro), a tradicional Lavagem da Marquês de Sapucaí às 19h, e, em seguida, os ensaios da Beija-Flor de Nilópolis e Unidos de Vila Isabel. No domingo (4) será a vez da apresentação da Viradouro e Imperatriz Leopoldinense, com a Liesa realizando neste final de semana de fevereiro, os testes de iluminação e som do Sambódromo.

Programação de ensaios técnicos do Sambódromo

7 de janeiro – Domingo

Porto da Pedra- 20h30

Mocidade- 22h

14 de janeiro – Domingo

Portela- 20h30

Unidos da Tijuca- 22h

21 de janeiro – Domingo

Paraíso do Tuiuti- 20h30

Salgueiro – 22h

28 de janeiro – Domingo

Grande Rio – 20h30

Mangueira- 22h

3 de fevereiro – Sábado ( teste de som e iluminação)

Lavagem da Avenida – 19h

Beija-Flor- 20h30

Vila Isabel- 22h

4 de fevereiro – Domingo (teste de som e iluminação)

Viradouro- 20h30

Imperatriz – 22h

*As informações são da Agência Brasil.