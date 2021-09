Capitão Wagner anuncia candidatura ao Governo do Ceará

Wagner, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, chegou ainda a alfinetar a imprensa e a família de Ciro Gomes

O deputado federal Capitão Wagner (Pros-CE) declarou, durante as manifestações bolsonaristas de 7 de Setembro, que será candidato ao Governo do Ceará em 2022.

“Se alguém estava em dúvida, quero dizer para vocês que eu não vou, não. Já fui. Estou dentro”, declarou Wagner, que justificou a candidatura para “multiplicar esse sentimento de renovação e de transformação do Estado do Ceará”.

Wagner, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, chegou ainda a alfinetar a imprensa e a família Gomes, de Ciro Gomes e Cid Gomes, dentre outros membros. “A gente tem a missão de mostrar para essa imprensa, que recebeu um bilhão e 200 milhões de reais, que o Estado do Ceará não é dos Ferreira Gomes”.

Veja trecho do pronunciamento: