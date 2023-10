Capitais brasileiras terão termômetros acima de 40ºC neste feriadão

A região Sul é a única que deve fugir desse padrão, já que há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva, assim como queda de temperatura

Outubro já é o mês naturalmente mais quente do Brasil, e não é a primeira e nem a última vez que veremos os termômetros batendo temperaturas acima de 40ºC neste período. Mesmo assim, o forte calor ainda assusta, e durante este feriadão em celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, não deve ser diferente.

O estado de Mato Grosso do Sul será um dos locais mais quentes. Ontem (11), a temperatura já passou dos 40°C em vários municípios, e hoje não deve ser diferente.

Em outros estados, como Mato Grosso, Goiás e Tocantins, também será muito importante manter a hidratação, já que mesmo com previsão de pancadas de chuva, o calor deve se manter em torno dos 40ºC.

O interior da Bahia, do Maranhão, do Piauí, o norte de Minas Gerais e em Roraima o calor também será o destaque no final de semana prolongado.

A região Sul é a única que deve fugir desse padrão, já que há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva, assim como queda de temperatura.