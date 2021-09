CAPESESP participa da ISPOR Latin America Summit 2021

Durante o encontro, serão discutidas as “Perspectivas de Avaliação de Tecnologia em Saúde no Brasil”

No dia 30 de setembro, às 15h30, a Diretora de Previdência e Assistência da CAPESESP (Caixa de Previdência e Assistência aos Servidores da Fundação Nacional de Saúde) e Diretora de Indicadores da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Resultados (ISPOR) Capítulo Brasil, Juliana Martinho Busch, participará como mediadora do painel “Perspectivas de Avaliação de Tecnologia em Saúde no Brasil” – Métodos Práticos para Aprimorar seu conhecimento em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), durante a ISPOR Latin America Summit 2021. O presidente da ISPOR Brasil, o médico oncologista Stephen Stefani, fará uma apresentação sobre o cenário atual.

“Esse encontro entre diferentes áreas – prestadores de serviços de saúde; profissionais do setor; gestores de planos de saúde público e privado; organizações governamentais; associações e conselhos de saúde; organizações de promoção da saúde; representantes das indústrias farmacêutica e de devices – é de suma importância, pois teremos a oportunidade de conhecer a perspectiva dos diversos setores envolvidos no processo de avaliação de tecnologia e saúde. Nossa expectativa é que esse debate colabore para a ampliação do acesso dos pacientes às novas tecnologias. O país está vivendo um momento de mudança de cenário da saúde e acredito que teremos uma rica discussão”, ressalta Juliana.

Os participantes poderão interagir e aprender com os líderes do encontro, que apresentarão os principais entendimentos a respeito das prioridades e métodos necessários para aumentar o conhecimento sobre ATS no Brasil. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site: