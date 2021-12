Campanha leva bonecos da Turma da Mônica para crianças hospitalizadas

Para expandir o Projeto Dodói, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e o Instituto Maurício de Sousa lançam campanha

Crianças em tratamento contra o câncer em mais de 40 hospitais pelo país recebem um kit da Turma da Mônica para amenizar a rotina de internação. Para expandir o Projeto Dodói, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e o Instituto Maurício de Sousa lançam campanha de arrecadação de recursos.

As doações serão destinadas à distribuição de bonecos, gibis, revista de atividades, jogos que auxiliam a expressar sensações e sentimentos, entre outros materiais lúdicos. Também apoiam a capacitação de profissionais de saúde.

O kit é destinado a pacientes que ficam longos períodos hospitalizados e que enfrentam efeitos colaterais do tratamento, como a quimioterapia.

“É um desafio para os pais passarem para os filhos o que está acontecendo. E é importante que as crianças saibam a verdade para compreender melhor o procedimento e as etapas do tratamento. O kit ajuda a tirar o medo do desconhecido. A brincadeira ajuda nesse sentido”, afirma Merula Steagall, presidente da Abrale.

A organização lista como benefícios a contribuição para o bem-estar emocional, físico e mental da criança durante o tratamento e a melhora na comunicação com familiares e equipe de saúde.

O material traz ainda informações sobre a leucemia e seus desdobramentos, efeitos do tratamento e o que vai acontecer no hospital.

Mais de 8.000 crianças já receberam o kit Dodói em hospitais como Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (SP), Santa Casa de Misericórdia (SP), Hospital Federal da Lagoa (RJ), Hospital da Baleia (BH) e IMIP (PE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com meta de arrecadar R$ 150 mil em um mês, a campanha #ExisteUmJeitoMelhor recebe doações por aqui.