Calor do Rio de Janeiro bate recorde deste verão

O recorde anterior foi registrado no dia 18 de janeiro, quando os medidores de temperatura indicaram 39,2°C em Santa Cruz

O Rio de Janeiro registrou na tarde de desta quinta (27) a temperatura mais alta deste verão. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, os termômetros marcaram 40 graus Celsius (°C) na Barra da Tijuca, às 13h30, com sensação térmica de 48°C.

O recorde anterior foi registrado no dia 18 de janeiro, quando os medidores de temperatura indicaram 39,2°C em Santa Cruz, bairro que também fica na zona oeste do Rio. As informações são da Agência Brasil.

Apesar de ter sido superado na temperatura, o dia 18 de janeiro mantém o recorde de sensação térmica neste verão: foram 50°C, registrados na estação meteorológica da Barra.

Após uma tarde abafada nesta quinta, a cidade deve registrar chuva fraca a moderada em pontos isolados até o fim do dia, segundo o centro de operações.

A previsão para os próximos dias é de redução nas temperaturas, mas as máximas devem continuar na casa dos 30°C.

Nesta sexta (28), a passagem de uma frente fria pelo oceano deve provocar chuva moderada a forte a partir da tarde, com possibilidade de rajadas de vento moderado a forte e raios. O tempo deve permanecer instável até a próxima segunda-feira (31).