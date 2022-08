Caixa tem filas para saque do 1º Auxílio Brasil de R$ 600

Em agosto, o governo incluiu cerca de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Neste mês, o benefício será pago para mais de 20,2 milhões

Havolene Valinhos

São Paulo, SP

Desde as 6h30 da manhã desta terça-feira (9), beneficiários do Auxílio Brasil aguardavam a abertura das agências da Caixa em São Paulo para receber a primeira parcela de R$ 600, valor que será mantido até dezembro. Parte deles também tem direito a R$ 110, referente ao Auxílio Gás.

Com a filha de dois anos no colo, Eduarda Silveira, 21, do Jardim Vera Cruz (zona leste da capital paulista), era a primeira da fila que, às 8h30, já tinha 60 pessoas, em frente à agência da Caixa na avenida Sapopemba, em São Mateus. Silveira faz bicos como costureira e relata que só conseguiu se cadastrar no programa no mês passado. “Vou comprar fraldas e pagar parte do aluguel, de R$ 800.”

Sem receber o benefício há um ano e meio, Ednéia Gomes dos Santos, 39, do Jardim Colonial (zona leste), conta que fez o recadastramento e foi até a Caixa para receber o valor para complementar a renda. Ela é mãe solo e cuida dos três filhos que têm 15, 10 e 2 anos. “Moro em uma casa cedida de dois cômodos e faço trabalhos temporários e faxinas que aparecem.”

Santos afirma que o benefício fará muita diferença. Hoje, recebe a cesta básica de uma igreja. “Vou poder comprar leite, fralda, gás e tentar guardar um pouco para emergências. O governo poderia manter esse valor, pois tem muita gente que sobrevive com ele, não tem outra renda, não tem de onde tirar.”

Com a diferença a mais no Auxílio Brasil até dezembro, Cristina Bueno, 52, do Jardim Rodolfo Pirani (zona leste), planeja comprar leite, carne, chinelos e moletons novos para as filhas de 7 e de 13 anos. “O que sobrar vou comprar panos de pratos para vender na rua. Não recebo pensão, preciso me virar.”

Desde as 6h30 na fila da agência da Caixa na avenida Ragueb Choffi, Cláudia Oliveira de Mattos, 47, conta que trabalhava com artigos de Carnaval antes da pandemia, mas, agora, depende exclusivamente do benefício assistencial. “O governo poderia deixar esse valor de R$ 600 e não acabar em dezembro”, diz Cláudia, que esperava receber também o Auxílio Gás de R$ 110.

O desempregado Cícero Pereira dos Santos, 56, diz que tenta desbloquear sua senha e o aplicativo Caixa Tem desde o mês passado, sem sucesso. “É a sexta vez que venho na agência e liguei diversas vezes no 0800, um joga para o outro. Creio que hoje eu resolva isso”, afirma.

A dona de casa Cibele Monte, 40, do Jardim Iguatemi (zona leste), afirma que utilizará os auxílios para pagar as contas de luz e água e para comprar comida. “Tenho dois filhos e recebo R$ 300 de pensão, não recebo nenhum benefício há mais de dois anos. Minha renda é pouca, preciso dessa ajuda. Espero que não seja só até dezembro, pois a gente sabe que o governo dá com um mão e tira com a outra.”

Uma das últimas da fila, a ex-cobradora de ônibus Maria Isabel Silva, 63, foi demitida em 2019, e conta com o Auxílio Brasil para pagar o aluguel de R$ 500, além da ajuda de vizinhos para comprar alimentos.

“Faço uma faxina ou outra, mas [fisicamente] não aguento mais”, diz ela, que não contribui para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Para ter acesso aos valores do Auxílio Brasil, não é necessário ir pessoalmente a uma agência da Caixa. O benefício pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite transferências e pagamento de contas, por exemplo. Pelo aplicativo é possível gerar um código para sacar o auxílio pelo caixa eletrônico, em lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

CALENDÁRIO DE AGOSTO DO AUXÍLIO BRASIL E DO VALE-GÁS

Número final do cartão de benefício (NIS) – Data de liberação do benefício de R$ 600

1 – 9 de agosto

2 – 10 de agosto

3 – 11 de agosto

4 – 12 de agosto

5 – 15 de agosto

6 – 16 de agosto

7 – 17 de agosto

8 – 18 de agosto

9 – 19 de agosto

0 – 22 de agosto

Em agosto, o governo incluiu cerca de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Neste mês, o benefício será pago para mais de 20,2 milhões de famílias cadastradas. Até dezembro a parcela mínima do Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600 por família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 5,6 milhões de famílias terão direito ao Vale-gás, que neste mês é de R$ 110. As datas de pagamento seguem o mesmo calendário do Auxílio Brasil.