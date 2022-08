Marina Silva participa de palestra sobre mudanças climáticas

A ação humana é a principal causa das mudanças climáticas, que têm gerado fortes chuvas em alguns países

A FMU realiza nesta sexta-feira (12), às 19h, palestra sobre mudanças climáticas com a ex-ministra Marina Silva (Rede).

O evento acontecerá no auditório da Casa Metropolitana do Direito, em São Paulo, com transmissão no canal da FMU no YouTube, e terá a participação de Giuliana de Toledo, editora de Ambiente da Folha.

Marina recusou convite para ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Governo de São Paulo e deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A ação humana é a principal causa das mudanças climáticas, que têm gerado fortes chuvas em alguns países e ondas de calor em outros. No mês passado, por exemplo, os termômetros na Europa registraram altas temperaturas, provocando mortes e incêndios florestais em Portugal.

Data: Sexta (12)

Horário: 19h

Link da transmissão: https://youtu.be/HVuNQEmw_Jo