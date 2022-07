Caixa começa a pagar lucro do FGTS de 2021; veja como consultar

A reunião foi realizada para que fosse apresentado o balanço do FGTS, com aprovação das contas e resolução sobre a distribuição do lucro

A Caixa Econômica Federal começou a distribuir o lucro de 2021 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ao todo, serão pagos R$ 13,2 bilhões a 106,7 milhões de trabalhadores.

O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta.

COMO FAZER A CONSULTA DO FGTS 2021

A consulta para saber quanto irá receber na sua conta do FGTS é feita no aplicativo do Fundo de Garantia. No extrato, a informação estará como “AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021”. Logo em seguida virá o valor distribuído.

1 – Abra ou atualize o app FGTS

2 – Clique em “Entrar no aplicativo”

3 – Informe CPF e vá em “Próximo”; depois, digite sua senha e clique em “Entrar”

4 – Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô

5 – Na página inicial, abaixo, vá em “Meu FGTS”

6 – Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para saber o valor depositado em cada uma, clique sobre cada conta; elas aparecem na seguinte ordem: primeiro, a atual empresa ou a última em que trabalhou; depois, as demais

7 – Vá em “Ver extrato”

8 – Em seguida, aparecerá a informação “AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021” com o valor distribuído

9 – É possível gerar um PDF; para isso, vá em “Gerar Extrato PDF”, à esquerda, em laranja

10 – No PDF, a informação sobre a distribuição dos lucros aparece apenas no final da última folha; role a barra para conferir os dados

QUANDO SACAR O DINHEIRO?

Os resultados obtidos em 2021 foram de R$ 13,3 bilhões. Serão distribuídos 99%, o maior volume desde 2017, quando o dinheiro começou a ser pago aos cotistas.

O saque dos valores não é imediato e só pode ser feito caso o trabalhador se encaixe em uma das 16 situações de liberação do FGTS, como na aposentadoria, demissão sem justa causa ou para a compra da casa própria, por exemplo.

QUANTO O TRABALHADOR PODERÁ RECEBER, EM R$

Valor no FGTS – Valor a ser recebido (com arredondamento)

100 – 2,75

500 – 13,74

1.000 – 27,49

2.000 – 54,98

3.000 – 82,46

4.000 – 109,95

5.000 – 137,44

6.000 – 164,93

7.000 – 192,41

8.000 – 219,90

9.000 – 247,39

10.000 – 274,88

20.000 – 549,75

30.000 – 824,63

40.000 – 1.099,50

50.000 – 1.374,38

60.000 – 1.649,26

70.000 – 1.924,13

80.000 – 2.199,01

90.000 – 2.473,88

100.000 – 2.748,76

110.000 – 3.023,64

120.000 – 3.298,51

130.000 – 3.573,39

140.000 – 3.848,27

150.000 – 4.123,14

160.000 – 4.398,02

170.000 – 4.672,89

180.000 – 4.947,77

190.000 – 5.222,65

200.000 – 5.497,52

PAGAMENTO FOI ADIANTADO

Por lei, o lucro do FGTS é depositado até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Mas, por decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia, em reunião realizada na última sexta-feira (22), o pagamento está sendo adiantado em 2022.

A reunião foi realizada para que fosse apresentado o balanço do FGTS, com aprovação das contas e resolução sobre a distribuição do lucro. A ideia de pagar antecipadamente os valores foi de José Aguiar, da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Segundo representante da Caixa, que é responsável por distribuir os valores, o adiantamento poderia ser feito assim que a resolução com a liberação do lucro fosse publicada, o que ocorreu nesta segunda-feira (25).

A resolução prevê que o agente operador do FGTS, ou seja a Caixa, deverá adotar as providências para que as contas vinculadas com direito recebam os créditos até o dia 31 de agosto de 2022.

QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS?

Todos os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de receber o lucro do ano anterior. O pagamento é feito até o dia 31 de agosto de cada ano, para quem tinha saldo em 31 de dezembro do ano-base. Embora prevista em lei de maio de 1990, a distribuição do lucro foi regulamentada e começou a valer apenas em 2017.